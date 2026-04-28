Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Index-Performance im Fokus 28.04.2026 09:29:11

Schwacher Handel: SLI startet in der Verlustzone

Schwacher Handel: SLI startet in der Verlustzone

Der SLI im Performance-Check.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,67 Prozent auf 2 091,44 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,471 Prozent leichter bei 2 095,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 089,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 096,18 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 1 999,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, notierte der SLI bei 2 109,15 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 1 946,54 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,77 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Amrize (+ 1,15 Prozent auf 45,73 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 73,46 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 127,65 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,37 Prozent auf 215,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 928,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Novartis (-4,35 Prozent auf 109,12 CHF), Sandoz (-2,39 Prozent auf 61,34 CHF), Lonza (-1,43 Prozent auf 481,60 CHF), Galderma (-1,22 Prozent auf 161,45 CHF) und Straumann (-1,14 Prozent auf 83,04 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 295 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 277,772 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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