Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|SLI-Performance
|
03.03.2026 17:58:41
Schwacher Handel: SLI stürzt schlussendlich ab
Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 3,04 Prozent auf 2 122,20 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,47 Prozent auf 2 156,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,77 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 158,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 109,56 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der SLI auf 2 140,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 078,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der SLI mit 2 141,01 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 182,80 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Logitech (-0,23 Prozent auf 70,54 CHF), Sonova (-0,64 Prozent auf 200,70 CHF) und Straumann (-0,94 Prozent auf 88,84 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-6,68 Prozent auf 536,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 67,20 CHF), Helvetia Baloise (-4,71 Prozent auf 188,20 CHF), Swiss Life (-4,65 Prozent auf 828,00 CHF) und Swiss Re (-4,10 Prozent auf 128,50 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 906 038 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316,416 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AG
|
17:58
|Schwacher Handel: SLI stürzt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)