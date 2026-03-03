Schwacher Handel: SLI stürzt schlussendlich ab

Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 3,04 Prozent auf 2 122,20 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,47 Prozent auf 2 156,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,77 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 158,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 109,56 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der SLI auf 2 140,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 078,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der SLI mit 2 141,01 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 182,80 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Logitech (-0,23 Prozent auf 70,54 CHF), Sonova (-0,64 Prozent auf 200,70 CHF) und Straumann (-0,94 Prozent auf 88,84 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-6,68 Prozent auf 536,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 67,20 CHF), Helvetia Baloise (-4,71 Prozent auf 188,20 CHF), Swiss Life (-4,65 Prozent auf 828,00 CHF) und Swiss Re (-4,10 Prozent auf 128,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 906 038 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316,416 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

