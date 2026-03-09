Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 09.03.2026 12:26:54

Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag schwächer

Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag schwächer

Das macht der SLI mittags.

Am Montag sinkt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 1,93 Prozent auf 2 038,07 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 2,33 Prozent auf 2 029,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 018,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 051,74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 161,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, mit 2 118,80 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 5,25 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 018,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 12 170,00 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 123,10 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 528,80 CHF) und Swiss Life (-0,19 Prozent auf 823,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-5,70 Prozent auf 479,80 CHF), Roche (-4,75 Prozent auf 325,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,67 Prozent auf 63,32 CHF), Holcim (-3,08 Prozent auf 63,00 CHF) und Lonza (-3,05 Prozent auf 488,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 208 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,762 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,56 -0,08% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 50,54 1,00% Amrize
Holcim AG 71,88 -0,25% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 13 300,00 -1,41% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Lonza AG (N) 560,80 -3,14% Lonza AG (N)
Novartis AG 138,80 1,31% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 332,40 -2,58% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 928,40 1,35% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 143,60 1,63% Swiss Re AG
UBS 33,59 1,45% UBS
VAT 570,40 1,24% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,00 0,88% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 063,57 -0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen