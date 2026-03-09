Holcim Aktie
|Marktbericht
|
09.03.2026 12:26:54
Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag schwächer
Am Montag sinkt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 1,93 Prozent auf 2 038,07 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 2,33 Prozent auf 2 029,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 018,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 051,74 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 161,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, mit 2 118,80 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 5,25 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 018,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 12 170,00 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 123,10 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 528,80 CHF) und Swiss Life (-0,19 Prozent auf 823,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-5,70 Prozent auf 479,80 CHF), Roche (-4,75 Prozent auf 325,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,67 Prozent auf 63,32 CHF), Holcim (-3,08 Prozent auf 63,00 CHF) und Lonza (-3,05 Prozent auf 488,80 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 208 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,762 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
