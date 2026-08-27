Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SLI-Entwicklung
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27.08.2026 09:28:46
Schwacher Handel: SLI zum Handelsstart im Minus
Am Donnerstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,67 Prozent schwächer bei 2 313,87 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,575 Prozent leichter bei 2 316,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 2 317,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 312,95 Punkten lag.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,103 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Wert von 2 291,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der SLI bei 2 164,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der SLI noch bei 2 014,44 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,57 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,45 Prozent auf 617,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 80,02 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,37 Prozent auf 214,20 CHF), Partners Group (+ 0,22 Prozent auf 737,20 CHF) und Julius Bär (+ 0,05 Prozent auf 75,48 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-3,08 Prozent auf 214,10 CHF), Givaudan (-2,91 Prozent auf 3 275,00 CHF), Nestlé (-1,50 Prozent auf 78,67 CHF), Sonova (-1,24 Prozent auf 238,20 CHF) und Alcon (-1,16 Prozent auf 57,92 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 249 552 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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