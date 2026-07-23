Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus

Am Donnerstag fällt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 1,25 Prozent auf 2 251,93 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,332 Prozent auf 2 272,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 271,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 251,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,38 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 231,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, stand der SLI noch bei 2 119,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 002,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,16 Prozent auf 212,50 CHF), Galderma (+ 0,86 Prozent auf 175,55 CHF), VAT (+ 0,16 Prozent auf 644,20 CHF), Geberit (+ 0,08 Prozent auf 518,20 CHF) und Lonza (+ 0,00 Prozent auf 536,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Nestlé (-5,65 Prozent auf 81,30 CHF), Givaudan (-4,70 Prozent auf 3 224,00 CHF), Novartis (-2,01 Prozent auf 122,82 CHF), Sonova (-1,99 Prozent auf 207,20 CHF) und Straumann (-1,64 Prozent auf 95,68 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 391 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 285,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at