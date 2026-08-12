Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 12.08.2026 09:28:49

Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus

Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus

Der SLI verliert am Mittwoch nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,26 Prozent auf 2 331,72 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,093 Prozent auf 2 335,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 335,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 331,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,395 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SLI bei 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, stand der SLI noch bei 2 095,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 983,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,68 Prozent auf 641,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Amrize (+ 0,76 Prozent auf 38,55 CHF), Holcim (+ 0,70 Prozent auf 72,10 CHF) und Logitech (+ 0,26 Prozent auf 84,86 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Alcon (-2,03 Prozent auf 59,82 CHF), Richemont (-1,10 Prozent auf 197,80 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 281,00 CHF), SGS SA (-0,85 Prozent auf 95,18 CHF) und Lindt (-0,74 Prozent auf 9 335,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 107 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 317,007 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
29.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
27.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,36 0,20% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 63,82 -0,09% Alcon AG
Amrize 40,16 -0,47% Amrize
Galderma 188,00 0,11% Galderma
Givaudan AG 3 517,00 0,20% Givaudan AG
Holcim AG 76,76 0,24% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 990,00 0,15% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 89,58 0,20% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,68 0,17% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 783,00 0,15% Partners Group AG
Richemont 207,40 0,19% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 391,11 0,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 100,80 0,20% SGS SA
Swiss Re AG 146,85 0,20% Swiss Re AG
VAT 687,60 0,17% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 321,81 -0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen freundlich
In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag in Grün. Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen