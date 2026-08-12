Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Index-Performance im Fokus
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12.08.2026 09:28:49
Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus
Am Mittwoch fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,26 Prozent auf 2 331,72 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,093 Prozent auf 2 335,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 335,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 331,23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,395 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SLI bei 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, stand der SLI noch bei 2 095,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 983,76 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,68 Prozent auf 641,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Amrize (+ 0,76 Prozent auf 38,55 CHF), Holcim (+ 0,70 Prozent auf 72,10 CHF) und Logitech (+ 0,26 Prozent auf 84,86 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Alcon (-2,03 Prozent auf 59,82 CHF), Richemont (-1,10 Prozent auf 197,80 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 281,00 CHF), SGS SA (-0,85 Prozent auf 95,18 CHF) und Lindt (-0,74 Prozent auf 9 335,00 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 107 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 317,007 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|89,36
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|Alcon AG
|63,82
|-0,09%
|Amrize
|40,16
|-0,47%
|Galderma
|188,00
|0,11%
|Givaudan AG
|3 517,00
|0,20%
|Holcim AG
|76,76
|0,24%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 990,00
|0,15%
|Logitech S.A.
|89,58
|0,20%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,68
|0,17%
|Partners Group AG
|783,00
|0,15%
|Richemont
|207,40
|0,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|391,11
|0,17%
|SGS SA
|100,80
|0,20%
|Swiss Re AG
|146,85
|0,20%
|VAT
|687,60
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
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