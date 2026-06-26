Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SMI aktuell
|
26.06.2026 12:26:47
Schwacher Handel: SMI am Mittag in der Verlustzone
Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,86 Prozent tiefer bei 14 109,46 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,659 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,242 Prozent leichter bei 14 197,51 Punkten, nach 14 231,96 Punkten am Vortag.
Bei 14 098,32 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 211,74 Punkten den höchsten Stand markierte.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 525,68 Punkten gehandelt. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 12 641,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, betrug der SMI-Kurs 11 880,00 Punkte.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,51 Prozent zu. Bei 14 267,65 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 0,86 Prozent auf 187,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 197,85 CHF), Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 642,00 CHF), Geberit (+ 0,44 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 127,30 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,17 Prozent auf 84,84 CHF), Logitech (-2,08 Prozent auf 80,22 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 54,78 CHF), Amrize (-1,59 Prozent auf 44,53 CHF) und UBS (-1,52 Prozent auf 40,18 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 137 986 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|91,30
|-3,14%
|Alcon AG
|59,48
|-0,67%
|Amrize
|48,78
|-0,08%
|Geberit AG (N)
|588,00
|0,14%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|209,50
|-1,78%
|Logitech S.A.
|85,56
|-3,63%
|Partners Group AG
|712,40
|0,85%
|Richemont
|202,00
|0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|363,45
|0,37%
|Swiss Re AG
|138,30
|0,69%
|Swisscom AG
|691,00
|-0,14%
|UBS
|43,06
|-2,05%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 130,75
|-0,71%
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