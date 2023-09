Schwacher Handel: SMI beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Am Freitag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,53 Prozent leichter bei 11 025,71 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,259 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,520 Prozent leichter bei 11 027,09 Punkten, nach 11 084,74 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 038,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 014,86 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,41 Prozent abwärts. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 10 875,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wurde der SMI mit 11 183,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 297,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,429 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. 10 395,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 0,38 Prozent auf 427,90 CHF), Richemont (+ 0,26 Prozent auf 115,50 CHF), Sonova (+ 0,14 Prozent auf 220,20 CHF), UBS (-0,09 Prozent auf 23,27 CHF) und Partners Group (-0,20 Prozent auf 1 017,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Nestlé (-1,00 Prozent auf 106,84 CHF), Kühne + Nagel International (-0,94 Prozent auf 264,80 CHF), Geberit (-0,86 Prozent auf 449,80 CHF), Swisscom (-0,83 Prozent auf 551,40 CHF) und Swiss Re (-0,82 Prozent auf 94,24 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 195 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 286,190 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

