Schwacher Handel: SMI fällt zum Handelsstart

Am Montag steht der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,15 Prozent im Minus bei 13 838,52 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,636 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,190 Prozent schwächer bei 13 833,39 Punkten, nach 13 859,76 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 853,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 829,33 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI stand vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 13 147,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12 632,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der SMI bei 12 948,60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 896,39 Punkte. Bei 12 941,92 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 708,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 571,40 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,90 CHF), Swiss Life (+ 0,46 Prozent auf 874,00 CHF) und Richemont (+ 0,34 Prozent auf 162,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-2,35 Prozent auf 906,40 CHF), Sika (-1,93 Prozent auf 155,10 CHF), Lonza (-1,49 Prozent auf 528,40 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 63,58 CHF) und Sonova (-0,89 Prozent auf 194,25 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 194 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 320,759 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at