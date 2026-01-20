Schwacher Handel: SMI gibt zum Handelsstart nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,69 Prozent auf 13 185,47 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,557 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 13 204,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 277,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13 188,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 157,20 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der SMI bei 13 171,85 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 12 635,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der SMI einen Wert von 12 037,22 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,467 Prozent ein. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 137,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sonova (+ 1,65 Prozent auf 216,10 CHF), Alcon (+ 1,08 Prozent auf 61,84 CHF), Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 606,00 CHF), Nestlé (-0,01 Prozent auf 74,68 CHF) und Givaudan (-0,16 Prozent auf 3 131,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-4,57 Prozent auf 72,28 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 37,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,26 Prozent auf 59,52 CHF), Partners Group (-1,21 Prozent auf 1 061,50 CHF) und Swiss Life (-0,99 Prozent auf 858,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 248 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 299,133 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

