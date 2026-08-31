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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Kursentwicklung 31.08.2026 17:58:29

Schwacher Handel: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der SMI gab am Montagabend nach.

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,79 Prozent leichter bei 14 286,43 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,664 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,139 Prozent schwächer bei 14 379,70 Punkten, nach 14 399,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 270,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 412,97 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Der SMI wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 14 346,14 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SMI mit 13 542,66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 12 187,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,84 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,14 Prozent auf 58,56 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 78,82 CHF), Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 592,60 CHF), Swiss Life (-0,26 Prozent auf 919,00 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 123,26 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Holcim (-2,71 Prozent auf 71,04 CHF), Partners Group (-2,22 Prozent auf 732,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 215,80 CHF), Roche (-1,64 Prozent auf 352,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,37 Prozent auf 79,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 524 771 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,414 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 62,36 0,71% Alcon AG
Holcim AG 75,56 -2,40% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 229,20 -1,97% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 83,86 0,19% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,50 -0,45% Novartis AG
Partners Group AG 777,40 -2,48% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,00 -3,22% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 976,20 -0,45% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 149,30 -0,17% Swiss Re AG
UBS 47,75 1,02% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 629,00 -0,41% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 14 286,43 -0,79%

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