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Kursentwicklung 11.05.2026 12:27:45

Schwacher Handel: SMI liegt mittags im Minus

Schwacher Handel: SMI liegt mittags im Minus

Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,19 Prozent auf 13 075,13 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 13 077,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 100,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 067,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 137,17 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 183,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 547,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 12 087,32 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,30 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,78 Prozent auf 85,80 CHF), Holcim (+ 1,10 Prozent auf 75,12 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 35,31 CHF), Swiss Re (+ 0,65 Prozent auf 124,25 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 543,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Life (-3,16 Prozent auf 851,60 CHF), Richemont (-2,34 Prozent auf 154,70 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 141,15 CHF), Geberit (-1,60 Prozent auf 515,60 CHF) und Givaudan (-1,19 Prozent auf 2 746,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 007 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 273,982 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 350,93 0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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SMI 13 119,53 0,14%

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