Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag verliert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,18 Prozent auf 14 370,62 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,669 Prozent leichter bei 14 445,61 Punkten, nach 14 542,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 14 370,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 459,17 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,540 Prozent nach unten. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 14 421,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der SMI noch bei 13 627,41 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 12 207,12 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,48 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,41 Prozent auf 746,00 CHF), UBS (+ 0,05 Prozent auf 43,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,10 Prozent auf 79,62 CHF), Swiss Re (-0,35 Prozent auf 140,55 CHF) und Swiss Life (-0,37 Prozent auf 919,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Givaudan (-2,85 Prozent auf 3 277,00 CHF), Logitech (-2,63 Prozent auf 77,84 CHF), Nestlé (-2,37 Prozent auf 77,98 CHF), Novartis (-1,98 Prozent auf 124,66 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,90 Prozent auf 216,70 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 989 613 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at