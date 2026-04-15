Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Mittwoch sinkt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 13 258,66 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,547 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,013 Prozent tiefer bei 13 268,10 Punkten in den Handel, nach 13 269,77 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 254,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 321,88 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,28 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SMI mit 12 839,27 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 13 476,32 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 11 609,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,086 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2,47 Prozent auf 903,40 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 75,82 CHF), Lonza (+ 1,13 Prozent auf 535,00 CHF), Alcon (+ 0,89 Prozent auf 63,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 129,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-2,62 Prozent auf 152,25 CHF), Holcim (-0,88 Prozent auf 71,90 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF), Nestlé (-0,39 Prozent auf 79,12 CHF) und Novartis (-0,22 Prozent auf 120,02 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 352 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,107 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,74 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at