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Index-Performance im Blick 03.11.2026 09:28:30

Schwacher Handel: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Schwacher Handel: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Das macht der SMI.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 14 779,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,717 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,307 Prozent auf 14 757,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 802,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14 780,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 751,62 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13 660,92 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 14 371,77 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 12 235,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,57 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 861,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 0,87 Prozent auf 132,66 CHF), Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 154,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF), Nestlé (+ 0,20 Prozent auf 84,81 CHF) und Swiss Life (-0,02 Prozent auf 959,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Logitech (-1,68 Prozent auf 77,20 CHF), Sika (-1,57 Prozent auf 181,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,18 Prozent auf 70,50 CHF) und Galderma (-1,15 Prozent auf 189,30 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 142 056 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,228 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,00 2,73% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 205,70 -0,39% Galderma
Geberit AG (N) 624,80 -2,04% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 83,20 -1,93% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 91,96 -0,58% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 143,22 -0,97% Novartis AG
Partners Group AG 715,40 0,31% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 426,00 -1,42% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 199,35 -0,57% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 051,00 0,67% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 167,00 -0,30% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 681,20 0,41% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 740,28 -0,42%

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