Schwacher Handel: SMI schließt in der Verlustzone

So bewegte sich der SMI am Dienstag schlussendlich

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,22 Prozent leichter bei 13 912,19 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,120 Prozent fester bei 13 959,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 942,91 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 053,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 910,65 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 14 399,77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der SMI noch bei 14 223,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 006,71 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,02 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Galderma (+ 2,38 Prozent auf 165,85 CHF), Alcon (+ 1,45 Prozent auf 54,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und Logitech (+ 1,16 Prozent auf 83,82 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,60 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 76,26 CHF), Partners Group (-0,84 Prozent auf 593,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 573,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 331 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at