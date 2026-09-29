Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Kursverlauf 29.09.2026 17:58:48

Schwacher Handel: SMI schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel: SMI schließt in der Verlustzone

So bewegte sich der SMI am Dienstag schlussendlich

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,22 Prozent leichter bei 13 912,19 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,120 Prozent fester bei 13 959,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 942,91 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 053,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 910,65 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 14 399,77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der SMI noch bei 14 223,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 006,71 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,02 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Galderma (+ 2,38 Prozent auf 165,85 CHF), Alcon (+ 1,45 Prozent auf 54,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und Logitech (+ 1,16 Prozent auf 83,82 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,60 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 76,26 CHF), Partners Group (-0,84 Prozent auf 593,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 573,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 331 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,70 1,20% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 57,54 0,24% Alcon AG
Galderma 175,35 1,95% Galderma
Logitech S.A. 88,84 0,63% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,48 -1,26% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 628,20 -1,44% Partners Group AG
Richemont 186,75 2,16% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 368,85 -1,73% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 149,25 -1,49% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 607,00 -1,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 912,19 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen