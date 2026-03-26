Schwacher Handel: SMI schwächelt nachmittags

In Zürich stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,04 Prozent auf 12 712,86 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,483 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,528 Prozent auf 12 651,17 Punkte an der Kurstafel, nach 12 718,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 730,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 586,15 Zählern.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 5,09 Prozent zu. Der SMI wies vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Wert von 13 913,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13 242,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der SMI einen Wert von 12 953,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,03 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,94 Prozent auf 495,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,50 Prozent auf 176,50 CHF), Alcon (+ 1,44 Prozent auf 60,38 CHF), Richemont (+ 1,00 Prozent auf 141,20 CHF) und Amrize (+ 0,95 Prozent auf 44,59 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,15 Prozent auf 65,60 CHF), Sika (-2,06 Prozent auf 130,65 CHF), UBS (-0,83 Prozent auf 29,93 CHF), Geberit (-0,81 Prozent auf 540,20 CHF) und Swiss Re (-0,70 Prozent auf 127,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 738 990 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 271,115 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at