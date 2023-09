Schwacher Handel: SMI schwächer

Der Handel in Zürich verläuft am Mittwochnachmittag in ruhigen Bahnen.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,11 Prozent auf 10 941,67 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,240 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,211 Prozent fester bei 10 976,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 953,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 022,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 907,50 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,448 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 10 956,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 142,65 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 27.09.2022, einen Stand von 10 126,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 0,337 Prozent zu Buche. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3,49 Prozent auf 62,82 CHF), Roche (+ 2,05 Prozent auf 254,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 32,37 CHF), Alcon (+ 0,48 Prozent auf 70,84 CHF) und Sika (+ 0,44 Prozent auf 230,30 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-3,43 Prozent auf 22,22 CHF), Lonza (-1,73 Prozent auf 424,90 CHF), Swiss Life (-1,36 Prozent auf 566,40 CHF), Richemont (-1,08 Prozent auf 109,60 CHF) und Swisscom (-0,87 Prozent auf 544,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7 060 785 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 286,189 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,16 erwartet. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at