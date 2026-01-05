Schwacher Handel: SMI schwächer

Der SMI zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Montag steht der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,66 Prozent im Minus bei 13 179,69 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,554 Prozent auf 13 194,00 Punkte an der Kurstafel, nach 13 267,48 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 204,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 137,81 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SMI stand vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 12 936,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der SMI bei 12 507,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der SMI mit 11 624,02 Punkten berechnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 3,57 Prozent auf 1 017,50 CHF), UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,36 Prozent auf 60,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,55 Prozent auf 172,20 CHF) und Holcim (+ 0,13 Prozent auf 77,86 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-3,88 Prozent auf 127,70 CHF), Nestlé (-3,33 Prozent auf 76,12 CHF), Givaudan (-2,67 Prozent auf 3 062,00 CHF), Zurich Insurance (-1,99 Prozent auf 589,80 CHF) und Lonza (-1,52 Prozent auf 529,60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 296 866 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281,568 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at