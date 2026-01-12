ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Performance im Fokus
|
12.01.2026 09:29:47
Schwacher Handel: SMI startet im Minus
Am Montag notiert der SMI um 09:13 Uhr via SIX 0,22 Prozent schwächer bei 13 392,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,371 Prozent auf 13 372,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 421,82 Punkten am Vortag.
Bei 13 371,19 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 414,22 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Der SMI lag noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 12 887,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 12 481,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 11 791,91 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,13 Prozent auf 565,40 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3 224,00 CHF), Alcon (+ 1,00) Prozent auf 64,34 CHF), Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 1 030,00 CHF) und Nestlé (+ 0,48 Prozent auf 75,77 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-1,94 Prozent auf 75,84 CHF), Swiss Life (-1,81 Prozent auf 876,60 CHF), Holcim (-1,20 Prozent auf 78,92 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 37,81 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 572,80 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 309 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,624 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,37 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|06.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|64,52
|0,19%
|Alcon AG
|69,14
|0,55%
|Givaudan AG
|3 444,00
|0,29%
|Holcim AG
|84,10
|-2,30%
|Logitech S.A.
|81,92
|0,39%
|Lonza AG (N)
|605,60
|1,99%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,02
|0,17%
|Partners Group AG
|1 106,00
|0,27%
|Roche AG (Genussschein)
|341,70
|0,26%
|Swiss Life AG (N)
|953,40
|-0,46%
|Swiss Re AG
|136,45
|-0,84%
|UBS
|40,66
|-0,32%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|618,60
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 400,11
|-0,16%