SMI-Performance im Fokus 12.01.2026 09:29:47

Schwacher Handel: SMI startet im Minus

Der SMI verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag notiert der SMI um 09:13 Uhr via SIX 0,22 Prozent schwächer bei 13 392,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,371 Prozent auf 13 372,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 421,82 Punkten am Vortag.

Bei 13 371,19 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 414,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 12 887,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 12 481,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 11 791,91 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,13 Prozent auf 565,40 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3 224,00 CHF), Alcon (+ 1,00) Prozent auf 64,34 CHF), Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 1 030,00 CHF) und Nestlé (+ 0,48 Prozent auf 75,77 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-1,94 Prozent auf 75,84 CHF), Swiss Life (-1,81 Prozent auf 876,60 CHF), Holcim (-1,20 Prozent auf 78,92 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 37,81 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 572,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 309 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,624 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,37 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

06.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 ABB Underweight Barclays Capital
18.12.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,52 0,19% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 69,14 0,55% Alcon AG
Givaudan AG 3 444,00 0,29% Givaudan AG
Holcim AG 84,10 -2,30% Holcim AG
Logitech S.A. 81,92 0,39% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 605,60 1,99% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,02 0,17% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 106,00 0,27% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 341,70 0,26% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 953,40 -0,46% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 136,45 -0,84% Swiss Re AG
UBS 40,66 -0,32% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 618,60 -0,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 400,11 -0,16%

