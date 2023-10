Schwacher Handel: SMI verliert mittags

Der SMI zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,75 Prozent tiefer bei 10 323,08 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,175 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,723 Prozent leichter bei 10 325,75 Punkten, nach 10 400,93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 345,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 291,97 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,332 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wies der SMI einen Stand von 10 953,70 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 11 183,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der SMI einen Stand von 10 817,21 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,97 Prozent nach. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 2 857,00 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 98,60 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 534,00 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 97,54 CHF) und Novartis (-0,16 Prozent auf 85,68 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-2,79 Prozent auf 62,82 CHF), UBS (-2,10 Prozent auf 20,99 CHF), Logitech (-1,98 Prozent auf 68,42 CHF), Kühne + Nagel International (-1,96 Prozent auf 235,70 CHF) und Sonova (-1,93 Prozent auf 208,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 218 967 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,909 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at