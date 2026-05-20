Schwacher Handel: SMI verliert zum Start

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 13 317,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,567 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,237 Prozent leichter bei 13 333,10 Punkten, nach 13 364,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 337,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 317,59 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,66 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 284,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 859,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12 408,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,533 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,42 Prozent auf 82,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 80,22 CHF), UBS (+ 0,22 Prozent auf 36,23 CHF), Geberit (+ 0,08 Prozent auf 494,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,03 Prozent auf 171,65 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0,98 Prozent auf 79,12 CHF), Richemont (-0,78 Prozent auf 153,40 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 327,10 CHF), Partners Group (-0,71 Prozent auf 893,20 CHF) und Swiss Life (-0,68 Prozent auf 845,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 327 187 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,269 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at