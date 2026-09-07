Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SMI-Entwicklung
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07.09.2026 09:28:53
Schwacher Handel: SMI verliert zum Start
Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,26 Prozent schwächer bei 14 215,12 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,655 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,13 Prozent auf 14 233,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14 395,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 238,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 214,25 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 544,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 388,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 12 370,57 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,31 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 78,30 CHF), Geberit (+ 0,18 Prozent auf 564,40 CHF), Logitech (-0,02 Prozent auf 82,30 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 633,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 211,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Novartis (-3,61 Prozent auf 124,90 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 56,32 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 351,50 CHF), Swiss Re (-1,33 Prozent auf 140,95 CHF) und Lonza (-1,30 Prozent auf 559,80 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 382 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,812 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|59,82
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|0,20%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|223,80
|-0,27%
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|-1,92%
|Novartis AG
|132,90
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|713,00
|-1,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|-1,32%
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