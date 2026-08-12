Schwacher Handel: SMI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,70 Prozent schwächer bei 14 473,85 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,692 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,152 Prozent auf 14 553,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 575,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 555,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 452,74 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,689 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der SMI bei 14 235,09 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 13 119,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der SMI einen Wert von 11 886,41 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 1,62 Prozent auf 38,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Holcim (+ 1,09 Prozent auf 72,38 CHF), Sika (+ 0,77 Prozent auf 195,05 CHF) und UBS (+ 0,53 Prozent auf 43,88 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Alcon (-3,60 Prozent auf 58,86 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 195,15 CHF), Novartis (-1,72 Prozent auf 123,70 CHF), Lonza (-1,56 Prozent auf 566,40 CHF) und Roche (-1,55 Prozent auf 363,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 580 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 317,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at