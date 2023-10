Schwacher Handel: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Dienstag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,92 Prozent leichter bei 10 763,37 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,240 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,126 Prozent leichter bei 10 849,99 Punkten in den Handel, nach 10 863,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 10 743,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 883,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SMI auf 11 075,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, stand der SMI noch bei 11 219,15 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2022, den Wert von 10 290,71 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2023 bereits um 1,96 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. 10 395,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Geberit (+ 1,46 Prozent auf 459,40 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 102,64 CHF), Kühne + Nagel International (-0,15) Prozent auf 260,40 CHF), Logitech (-0,19 Prozent auf 63,32 CHF) und Swiss Life (-0,28 Prozent auf 562,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-3,30 Prozent auf 991,20 CHF), Holcim (-2,57 Prozent auf 56,84 CHF), UBS (-1,96 Prozent auf 21,98 CHF), Novartis (-1,53 Prozent auf 91,94 CHF) und Alcon (-1,38 Prozent auf 68,66 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 247 029 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,171 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at