Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SMI im Fokus
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29.04.2026 12:27:23
Schwacher Handel: SMI zeigt sich schwächer
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 13 073,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,546 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,368 Prozent stärker bei 13 196,32 Punkten, nach 13 147,94 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 205,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 058,43 Einheiten.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,609 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 12 570,26 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 13 147,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 066,69 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,31 Prozent zurück. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 4,99 Prozent auf 34,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 76,88 CHF), Amrize (+ 0,47 Prozent auf 45,15 CHF), Givaudan (+ 0,36 Prozent auf 2 820,00 CHF) und Logitech (+ 0,05 Prozent auf 76,32 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-2,25 Prozent auf 145,75 CHF), Swiss Re (-2,11 Prozent auf 125,00 CHF), Partners Group (-1,85 Prozent auf 868,80 CHF), Swiss Life (-1,77 Prozent auf 910,60 CHF) und Zurich Insurance (-1,36 Prozent auf 536,40 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 481 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,812 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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