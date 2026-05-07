Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 1,11 Prozent schwächer bei 13 135,43 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,546 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,090 Prozent auf 13 271,30 Punkte an der Kurstafel, nach 13 283,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 135,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 345,46 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,085 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der SMI mit 12 790,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 13 503,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der SMI mit 12 113,76 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,845 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,51 Prozent auf 81,82 CHF), Richemont (+ 1,83 Prozent auf 158,60 CHF), Geberit (+ 0,80 Prozent auf 532,20 CHF), Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 2 786,00 CHF) und Partners Group (+ 0,18 Prozent auf 883,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swiss Re (-3,19 Prozent auf 124,30 CHF), Alcon (-2,93 Prozent auf 50,32 CHF), Novartis (-2,02 Prozent auf 113,30 CHF), Amrize (-1,86 Prozent auf 41,69 CHF) und Lonza (-1,50 Prozent auf 486,20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 110 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 277,005 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at