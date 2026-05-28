Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SMI im Blick
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28.05.2026 17:58:30
Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben
Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 0,96 Prozent leichter bei 13 497,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,602 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,733 Prozent tiefer bei 13 527,51 Punkten in den Handel, nach 13 627,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13 439,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 548,40 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,902 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 147,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der SMI noch bei 12 186,74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,89 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 179,10 CHF), Logitech (+ 1,34 Prozent auf 87,72 CHF), Lonza (+ 1,09 Prozent auf 502,20 CHF), Amrize (+ 0,14 Prozent auf 41,59 CHF) und Richemont (-0,15 Prozent auf 165,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-2,46 Prozent auf 833,00 CHF), Swiss Life (-2,41 Prozent auf 849,40 CHF), Zurich Insurance (-2,22 Prozent auf 555,40 CHF), Alcon (-1,97 Prozent auf 51,72 CHF) und Nestlé (-1,53 Prozent auf 79,83 CHF) unter Druck.
Die teuersten SMI-Konzerne
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 453 612 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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