Schwacher Handel: SMI zum Start leichter

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,86 Prozent tiefer bei 13 510,71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,602 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,733 Prozent schwächer bei 13 527,51 Punkten, nach 13 627,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 510,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 534,49 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,802 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 147,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der SMI noch bei 12 186,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 0,87 Prozent auf 41,89 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 84,14 CHF), UBS (+ 0,03 Prozent auf 37,04 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 854,00 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 668,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-1,86 Prozent auf 117,36 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 325,30 CHF), Alcon (-1,21 Prozent auf 52,12 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 164,20 CHF) und Nestlé (-0,89 Prozent auf 80,35 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 166 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at