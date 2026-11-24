Um 12:10 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,54 Prozent auf 3 093,86 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,116 Prozent höher bei 3 114,12 Punkten, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 124,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 089,46 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 3 254,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 431,72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,39 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 2,63 Prozent auf 3,90 EUR), Polytec (+ 2,62 Prozent auf 3,92 EUR), Palfinger (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,03 Prozent auf 19,54 EUR) und Verbund (+ 1,01 Prozent auf 69,95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 105,20 EUR), Semperit (-2,32 Prozent auf 14,75 EUR), Rosenbauer (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), Lenzing (-1,74 Prozent auf 9,58 EUR) und UBM Development (-1,45 Prozent auf 13,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 197 312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,380 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at