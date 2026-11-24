ATX Prime
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24.11.2026 12:26:32
Schwacher Handel: So bewegt sich der ATX Prime mittags
Um 12:10 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,54 Prozent auf 3 093,86 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,116 Prozent höher bei 3 114,12 Punkten, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 124,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 089,46 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 3 254,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 431,72 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,39 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 2,63 Prozent auf 3,90 EUR), Polytec (+ 2,62 Prozent auf 3,92 EUR), Palfinger (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,03 Prozent auf 19,54 EUR) und Verbund (+ 1,01 Prozent auf 69,95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 105,20 EUR), Semperit (-2,32 Prozent auf 14,75 EUR), Rosenbauer (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), Lenzing (-1,74 Prozent auf 9,58 EUR) und UBM Development (-1,45 Prozent auf 13,60 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 197 312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,380 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|101,80
|-7,62%
|Erste Group Bank AG
|110,10
|-1,08%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,50
|0,00%
|Lenzing AG
|9,42
|-3,38%
|OMV AG
|68,05
|-0,29%
|Palfinger AG
|26,75
|0,75%
|Polytec
|3,82
|0,00%
|Rosenbauer
|52,00
|-2,99%
|Semperit AG Holding
|14,75
|-2,32%
|UBM Development AG
|13,75
|-0,36%
|UNIQA Insurance AG
|19,52
|0,93%
|Verbund AG
|69,70
|0,65%
|Wienerberger AG
|14,92
|-1,97%
|ZUMTOBEL AG
|3,89
|2,37%
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|3 076,30
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