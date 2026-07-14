Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung
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14.07.2026 15:59:02
Schwacher Handel: So bewegt sich der CAC 40 aktuell
Um 15:42 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,02 Prozent auf 8 363,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,448 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,910 Prozent auf 8 288,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8 364,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 363,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 274,89 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 350,87 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 327,86 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 7 808,17 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,05 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 162 809 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,801 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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