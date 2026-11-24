Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,09 Prozent auf 7 158,58 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 58,608 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,991 Prozent schwächer bei 7 165,43 Punkten, nach 7 237,17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 223,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 138,93 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 652,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 705,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 11,19 Prozent auf 154,67 USD), CoStar Group (+ 8,05 Prozent auf 32,63 USD), Moderna (+ 6,98 Prozent auf 226,89 USD), Take Two (+ 6,10 Prozent auf 222,14 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,33 Prozent auf 9,19 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Analog Devices (-18,59 Prozent auf 308,35 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16,30 Prozent auf 40,20 USD), Sandisk (-12,70 Prozent auf 76,57 USD), Dell Technologies (-12,00 Prozent auf 294,71 USD) und Cerebras Systems (-11,65 Prozent auf 87,04 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 894 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,566 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at