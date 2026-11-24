S&P 500
|
7 194,35
|
-42,82
|
-0,59 %
|Index im Blick
|
24.11.2026 18:01:27
Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 aktuell
Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,09 Prozent auf 7 158,58 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 58,608 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,991 Prozent schwächer bei 7 165,43 Punkten, nach 7 237,17 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 223,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 138,93 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 652,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 705,12 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 11,19 Prozent auf 154,67 USD), CoStar Group (+ 8,05 Prozent auf 32,63 USD), Moderna (+ 6,98 Prozent auf 226,89 USD), Take Two (+ 6,10 Prozent auf 222,14 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,33 Prozent auf 9,19 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Analog Devices (-18,59 Prozent auf 308,35 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16,30 Prozent auf 40,20 USD), Sandisk (-12,70 Prozent auf 76,57 USD), Dell Technologies (-12,00 Prozent auf 294,71 USD) und Cerebras Systems (-11,65 Prozent auf 87,04 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 894 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,566 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|280,15
|-19,17%
|Apple Inc.
|320,40
|-0,02%
|Cerebras Systems Inc
|87,43
|-11,25%
|Copart Inc.
|29,81
|2,85%
|CoStar Group Inc.
|29,74
|7,40%
|Dell Technologies
|267,40
|-13,29%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,40
|4,98%
|Dollar Tree Inc
|141,30
|11,05%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|36,19
|-17,75%
|Moderna Inc
|206,85
|6,34%
|NVIDIA Corp.
|138,14
|-8,82%
|Sandisk Corp
|70,00
|-11,95%
|Take Two
|202,40
|5,69%
|Western Union Company
|5,71
|0,32%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 185,43
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.