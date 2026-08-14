Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI am Mittag

Heute halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Freitag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 2 327,06 Punkte abwärts. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,212 Prozent auf 2 332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,30 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 332,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 318,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,594 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SLI noch bei 2 286,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SLI mit 2 106,27 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 1 992,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,08 Prozent auf 60,72 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 737,40 CHF), Amrize (+ 1,25 Prozent auf 38,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,24 Prozent auf 212,50 CHF) und Holcim (+ 1,17 Prozent auf 72,36 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Galderma (-1,57 Prozent auf 175,75 CHF), Sandoz (-1,49 Prozent auf 72,62 CHF), Roche (-1,13 Prozent auf 358,20 CHF), Novartis (-1,00 Prozent auf 122,50 CHF) und Lonza (-0,98 Prozent auf 567,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 506 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at