Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Kursentwicklung
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14.08.2026 12:26:51
Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI am Mittag
Am Freitag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 2 327,06 Punkte abwärts. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,212 Prozent auf 2 332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,30 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 332,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 318,47 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,594 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SLI noch bei 2 286,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SLI mit 2 106,27 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 1 992,10 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,08 Prozent auf 60,72 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 737,40 CHF), Amrize (+ 1,25 Prozent auf 38,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,24 Prozent auf 212,50 CHF) und Holcim (+ 1,17 Prozent auf 72,36 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Galderma (-1,57 Prozent auf 175,75 CHF), Sandoz (-1,49 Prozent auf 72,62 CHF), Roche (-1,13 Prozent auf 358,20 CHF), Novartis (-1,00 Prozent auf 122,50 CHF) und Lonza (-0,98 Prozent auf 567,20 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 506 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|64,20
|1,13%
|Amrize
|40,31
|-0,71%
|Galderma
|184,45
|-3,18%
|Holcim AG
|76,18
|-0,24%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|224,60
|0,22%
|Lonza AG (N)
|598,20
|-2,22%
|Novartis AG
|130,56
|-0,53%
|Partners Group AG
|774,00
|0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,30
|-2,46%
|Sandoz
|77,36
|-2,40%
|Swiss Re AG
|148,05
|0,37%
|UBS
|46,23
|-0,50%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 318,31
|-0,39%
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