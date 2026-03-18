Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI mittags

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 2 055,42 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 2 061,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 056,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 053,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 062,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 192,55 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 2 128,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 113,38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,44 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 2 014,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,65 Prozent auf 533,60 CHF), Holcim (+ 3,06 Prozent auf 66,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 68,40 CHF), Galderma (+ 2,41 Prozent auf 148,80 CHF) und Partners Group (+ 1,53 Prozent auf 836,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-5,89 Prozent auf 71,28 CHF), Sonova (-3,38 Prozent auf 182,95 CHF), Nestlé (-2,59 Prozent auf 78,75 CHF), Swisscom (-2,41 Prozent auf 709,00 CHF) und Lindt (-1,09 Prozent auf 10 890,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 864 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,095 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,95 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at