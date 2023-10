Schwacher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent leichter bei 3 830,98 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,205 Prozent auf 3 826,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 834,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 813,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 836,21 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,216 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 27.09.2023, bei 3 900,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, lag der STOXX 50 bei 4 038,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 508,53 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 3,94 Prozent zu Buche. Bei 4 089,95 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 658,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,30 Prozent auf 5,46 GBP), Glencore (+ 1,54 Prozent auf 4,47 GBP), BASF (+ 1,54 Prozent auf 41,82 EUR), Rio Tinto (+ 1,19 Prozent auf 52,06 GBP) und Siemens (+ 1,12 Prozent auf 122,56 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,83 Prozent auf 30,53 GBP), Reckitt Benckiser (-1,61 Prozent auf 55,04 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 57,30 EUR), Unilever (-0,91 Prozent auf 38,64 GBP) und GSK (-0,86 Prozent auf 14,62 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 009 845 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 414,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at