UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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20.03.2026 15:58:36
Schwacher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags
Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,37 Prozent schwächer bei 4 806,44 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,441 Prozent höher bei 4 894,46 Punkten in den Handel, nach 4 872,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 800,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 914,25 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 3,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 258,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der STOXX 50 4 883,02 Punkte auf. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 4 702,56 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 800,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 0,83 Prozent auf 46,12 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,58 Prozent auf 86,68 GBP), RELX (+ 0,04 Prozent auf 25,13 GBP), Diageo (-0,18 Prozent auf 13,99 GBP) und Richemont (-0,27 Prozent auf 130,75 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-4,51 Prozent auf 152,78 EUR), UniCredit (-4,48 Prozent auf 59,90 EUR), BP (-3,00 Prozent auf 5,66 GBP), Rolls-Royce (-2,57 Prozent auf 11,59 GBP) und Airbus SE (-2,39 Prozent auf 160,10 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 46 077 540 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 450,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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