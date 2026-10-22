Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index im Fokus
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22.10.2026 12:26:51
Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX am Mittag
Am Donnerstag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,07 Prozent auf 25 371,13 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,107 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,574 Prozent auf 25 497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 645,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 497,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 318,18 Punkten.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,664 Prozent nach unten. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 25 578,85 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2026, mit 25 155,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 151,13 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,39 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Merck (+ 1,65 Prozent auf 144,60 EUR), Zalando (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), Rheinmetall (+ 0,96 Prozent auf 1 029,80 EUR) und Hannover Rück (+ 0,94 Prozent auf 280,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-3,85 Prozent auf 128,50 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 51,39 EUR), Siemens (-2,49 Prozent auf 260,10 EUR), Deutsche Bank (-2,36 Prozent auf 28,14 EUR) und HOCHTIEF (-2,25 Prozent auf 365,60 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 549 566 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 232,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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