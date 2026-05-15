Schwacher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag

Am Freitag fällt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 1,01 Prozent auf 49 559,48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 20,415 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,439 Prozent auf 49 843,58 Punkte an der Kurstafel, nach 50 063,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 503,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 930,26 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,021 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 48 463,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der Dow Jones mit 49 500,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 322,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,33 Prozent auf 173,16 USD), Microsoft (+ 2,80 Prozent auf 420,90 USD), Chevron (+ 1,32 Prozent auf 189,10 USD), Visa (+ 1,17 Prozent auf 326,28 USD) und Apple (+ 1,09 Prozent auf 301,45 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-3,75 Prozent auf 885,71 USD), NVIDIA (-3,16 Prozent auf 228,28 USD), Boeing (-3,04 Prozent auf 222,25 USD), Sherwin-Williams (-2,78 Prozent auf 300,58 USD) und Amgen (-2,59 Prozent auf 327,53 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 570 943 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,717 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at