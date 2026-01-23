Schwacher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Das macht der Euro STOXX 50 am Freitag.

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,48 Prozent auf 5 927,59 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,989 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,143 Prozent schwächer bei 5 947,63 Punkten, nach 5 956,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 915,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 953,19 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,792 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 5 749,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 668,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 217,50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,32 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,87 Prozent auf 195,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 141,20 EUR), Eni (+ 2,03 Prozent auf 16,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 821,00 EUR) und Bayer (+ 1,23 Prozent auf 44,71 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen adidas (-5,38 Prozent auf 144,25 EUR), Deutsche Bank (-1,71 Prozent auf 32,83 EUR), Allianz (-1,70 Prozent auf 363,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,56 Prozent auf 46,02 EUR) und Siemens (-1,55 Prozent auf 254,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 806 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 447,602 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent.

