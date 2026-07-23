Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in London zurück.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,25 Prozent tiefer bei 10 690,27 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,169 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 716,99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 716,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 657,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 720,33 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,849 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 428,85 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Wert von 10 457,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, stand der FTSE 100 bei 9 061,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Segro (+ 6,86 Prozent auf 9,56 GBP), 3i (+ 6,41 Prozent auf 27,16 GBP), Anglo American (+ 4,93 Prozent auf 37,03 GBP), BP (+ 2,83 Prozent auf 5,55 GBP) und BAE Systems (+ 1,77 Prozent auf 19,58 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Centrica (-8,62 Prozent auf 1,64 GBP), SSE (-3,68 Prozent auf 24,37 GBP), Rentokil Initial (-3,50 Prozent auf 4,30 GBP), Compass Group (-3,37 Prozent auf 29,84 USD) und Whitbread (-3,13 Prozent auf 23,79 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 023 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 303,640 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at