Schwacher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,57 Prozent auf 24 055,50 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 937,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 193,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.03.2026, den Stand von 22 790,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 869,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 962,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,08 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,24 Prozent auf 51,98 EUR), EON SE (+ 1,15 Prozent auf 19,33 EUR), Beiersdorf (+ 0,92 Prozent auf 74,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,64 EUR) und BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-3,54 Prozent auf 144,52 EUR), Fresenius SE (-3,09 Prozent auf 41,07 EUR), Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 27,11 EUR), QIAGEN (-2,33 Prozent auf 33,28 EUR) und Commerzbank (-1,75 Prozent auf 34,21 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 291 287 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 184,163 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at