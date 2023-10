Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,94 Prozent auf 14 549,78 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,630 Prozent leichter bei 14 744,05 Punkten, nach 14 837,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 819,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 545,37 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 490,86 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 03.07.2023, mit 15 208,69 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 11 229,73 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 33,94 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit American Electric Power (+ 1,22 Prozent auf 72,72 USD), Intel (+ 0,99 Prozent auf 35,81 USD), Exelon (+ 0,70) Prozent auf 36,87 USD), Xcel Energy (+ 0,66 Prozent auf 55,40 USD) und CSX (+ 0,59 Prozent auf 30,72 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Airbnb (-5,86 Prozent auf 128,56 USD), Zscaler (-5,75 Prozent auf 151,64 USD), CrowdStrike (-4,59 Prozent auf 161,76 USD), ON Semiconductor (-4,25 Prozent auf 89,40 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-4,14 Prozent auf 55,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 265 972 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,593 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at