Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,21 Prozent auf 25 557,35 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,433 Prozent leichter bei 25 500,93 Punkten, nach 25 611,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 588,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 380,86 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 221,75 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 23 526,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 106,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,84 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit DexCom (+ 4,87 Prozent auf 57,51 USD), Align Technology (+ 3,81 Prozent auf 143,49 USD), eBay (+ 3,75) Prozent auf 88,37 USD), Amgen (+ 3,22 Prozent auf 334,08 USD) und Gilead Sciences (+ 2,96 Prozent auf 121,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-8,06 Prozent auf 598,84 USD), Enphase Energy (-5,36 Prozent auf 31,08 USD), Lam Research (-3,93 Prozent auf 159,83 USD), Marvell Technology (-3,50 Prozent auf 89,97 USD) und Micron Technology (-3,30 Prozent auf 244,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 851 358 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,955 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at