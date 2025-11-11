NASDAQ 100

25 533,49
-78,25
-0,31 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Index im Fokus 11.11.2025 20:04:34

Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,21 Prozent auf 25 557,35 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,433 Prozent leichter bei 25 500,93 Punkten, nach 25 611,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 588,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 380,86 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 221,75 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 23 526,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 106,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,84 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit DexCom (+ 4,87 Prozent auf 57,51 USD), Align Technology (+ 3,81 Prozent auf 143,49 USD), eBay (+ 3,75) Prozent auf 88,37 USD), Amgen (+ 3,22 Prozent auf 334,08 USD) und Gilead Sciences (+ 2,96 Prozent auf 121,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-8,06 Prozent auf 598,84 USD), Enphase Energy (-5,36 Prozent auf 31,08 USD), Lam Research (-3,93 Prozent auf 159,83 USD), Marvell Technology (-3,50 Prozent auf 89,97 USD) und Micron Technology (-3,30 Prozent auf 244,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 851 358 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,955 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 533,49 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen