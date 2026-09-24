Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Kursentwicklung
|
24.09.2026 12:26:57
Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag
Am Donnerstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,44 Prozent auf 3 954,00 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 561,416 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,492 Prozent auf 3 992,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 946,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 995,61 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,557 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 4 049,23 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 653,44 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,10 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 1,89 Prozent auf 31,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), PVA TePla (+ 0,83 Prozent auf 31,56 EUR), Sartorius vz (+ 0,71 Prozent auf 254,80 EUR) und QIAGEN (+ 0,27 Prozent auf 38,62 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Infineon (-4,30 Prozent auf 56,05 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 76,16 EUR), Siltronic (-3,51 Prozent auf 74,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,46 Prozent auf 30,70 EUR) und OHB SE (-3,17 Prozent auf 170,80 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 054 962 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 210,434 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,36
|-0,19%
|Deutsche Telekom AG
|26,95
|0,19%
|freenet AG
|23,66
|0,00%
|HENSOLDT
|76,48
|0,45%
|Infineon AG
|57,58
|1,46%
|OHB SE
|175,20
|3,55%
|PVA TePla AG
|31,30
|1,10%
|QIAGEN N.V.
|39,12
|0,22%
|SAP SE
|184,44
|0,48%
|Sartorius AG Vz.
|264,80
|0,38%
|Siltronic AG
|76,80
|1,65%
|TeamViewer
|6,26
|-0,32%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,66
|0,20%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 957,63
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.