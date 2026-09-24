Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Kursentwicklung 24.09.2026 12:26:57

Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag

Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag

Der TecDAX notiert am Mittag im Minus.

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,44 Prozent auf 3 954,00 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 561,416 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,492 Prozent auf 3 992,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 946,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 995,61 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,557 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 4 049,23 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 653,44 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,10 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 1,89 Prozent auf 31,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), PVA TePla (+ 0,83 Prozent auf 31,56 EUR), Sartorius vz (+ 0,71 Prozent auf 254,80 EUR) und QIAGEN (+ 0,27 Prozent auf 38,62 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Infineon (-4,30 Prozent auf 56,05 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 76,16 EUR), Siltronic (-3,51 Prozent auf 74,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,46 Prozent auf 30,70 EUR) und OHB SE (-3,17 Prozent auf 170,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 054 962 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 210,434 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 31,36 -0,19% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,95 0,19% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,66 0,00% freenet AG
HENSOLDT 76,48 0,45% HENSOLDT
Infineon AG 57,58 1,46% Infineon AG
OHB SE 175,20 3,55% OHB SE
PVA TePla AG 31,30 1,10% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 39,12 0,22% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,44 0,48% SAP SE
Sartorius AG Vz. 264,80 0,38% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 76,80 1,65% Siltronic AG
TeamViewer 6,26 -0,32% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,66 0,20% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 957,63 -1,35%

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