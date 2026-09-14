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14.09.2026 15:58:53
Schwacher Handel: So performt der ATX am Montagnachmittag
Am Montag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,83 Prozent auf 6 759,04 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 194,379 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,056 Prozent stärker bei 6 889,11 Punkten, nach 6 885,23 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 891,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 749,66 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Der ATX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Stand von 6 733,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 6 258,71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 647,99 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,30 Prozent. Bei 6 914,35 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,65 EUR), STRABAG SE (+ 0,56 Prozent auf 106,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,55 Prozent auf 18,26 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,60 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 22,70 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-8,41 Prozent auf 152,40 EUR), Lenzing (-3,86 Prozent auf 21,15 EUR), Raiffeisen (-3,53 Prozent auf 64,15 EUR), Erste Group Bank (-3,28 Prozent auf 118,00 EUR) und PORR (-3,09 Prozent auf 36,05 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 329 908 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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