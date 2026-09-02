SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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02.09.2026 12:26:53
Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag
Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,27 Prozent auf 25 762,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 923,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 751,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 715,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 120,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 653,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,87 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 1,15 Prozent auf 149,65 EUR), Deutsche Bank (+ 0,38 Prozent auf 34,64 EUR), Commerzbank (+ 0,33 Prozent auf 40,13 EUR), Hannover Rück (+ 0,15 Prozent auf 259,80 EUR) und BASF (+ 0,15 Prozent auf 53,11 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,42 Prozent auf 23,13 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,19 Prozent auf 74,14 EUR), GEA (-3,14 Prozent auf 64,75 EUR), Continental (-2,34 Prozent auf 69,20 EUR) und Heidelberg Materials (-2,13 Prozent auf 160,95 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 297 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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