Schwacher Handel: So steht der ATX aktuell

Am Mittwoch steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent im Minus bei 6 433,15 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 182,744 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,017 Prozent fester bei 6 489,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 488,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 343,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 489,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,02 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 6 005,89 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 5 665,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 410,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 3,24 Prozent auf 58,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,55 Prozent auf 177,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,34 Prozent auf 30,60 EUR), Verbund (+ 1,49 Prozent auf 57,95 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,06 Prozent auf 66,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 55,10 EUR), Erste Group Bank (-2,87 Prozent auf 115,00 EUR), DO (-2,53 Prozent auf 211,50 EUR), voestalpine (-2,05 Prozent auf 42,04 EUR) und Wienerberger (-2,01 Prozent auf 22,44 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 424 990 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,181 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at