Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag

Am Montag verliert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,47 Prozent auf 47 493,61 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,196 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,491 Prozent leichter bei 47 482,25 Punkten, nach 47 716,42 Punkten am Vortag.

Bei 47 335,42 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 676,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 562,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45 544,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 44 910,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 1,91 Prozent auf 106,47 USD), Nike (+ 1,89 Prozent auf 65,85 USD), NVIDIA (+ 1,52 Prozent auf 179,69 USD), Salesforce (+ 1,51 Prozent auf 234,01 USD) und Chevron (+ 1,34 Prozent auf 153,15 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil McDonalds (-2,05 Prozent auf 305,43 USD), Amgen (-1,97 Prozent auf 338,67 USD), Merck (-1,88 Prozent auf 102,86 USD), Goldman Sachs (-1,57 Prozent auf 813,06 USD) und Coca-Cola (-1,22 Prozent auf 72,23 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24 437 597 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at