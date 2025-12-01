Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Marktbericht 01.12.2025 20:04:52

Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag

Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag

Der Dow Jones verzeichnet am Montag Verluste.

Am Montag verliert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,47 Prozent auf 47 493,61 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,196 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,491 Prozent leichter bei 47 482,25 Punkten, nach 47 716,42 Punkten am Vortag.

Bei 47 335,42 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 676,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 562,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45 544,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 44 910,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 1,91 Prozent auf 106,47 USD), Nike (+ 1,89 Prozent auf 65,85 USD), NVIDIA (+ 1,52 Prozent auf 179,69 USD), Salesforce (+ 1,51 Prozent auf 234,01 USD) und Chevron (+ 1,34 Prozent auf 153,15 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil McDonalds (-2,05 Prozent auf 305,43 USD), Amgen (-1,97 Prozent auf 338,67 USD), Merck (-1,88 Prozent auf 102,86 USD), Goldman Sachs (-1,57 Prozent auf 813,06 USD) und Coca-Cola (-1,22 Prozent auf 72,23 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24 437 597 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 296,55 -0,05% Amgen Inc.
Chevron Corp. 131,52 0,89% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 62,20 -1,07% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 706,90 -0,70% Goldman Sachs
McDonald's Corp. 264,95 -1,29% McDonald's Corp.
Merck Co. 90,10 -0,22% Merck Co.
Microsoft Corp. 421,10 -0,79% Microsoft Corp.
Nike Inc. 56,65 1,71% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 154,62 1,46% NVIDIA Corp.
Salesforce 198,04 -0,58% Salesforce
Verizon Inc. 35,17 -0,54% Verizon Inc.
Walt Disney 91,64 1,83% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 454,96 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Die Top 20 der größten europäischen Banken
19:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen geben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.