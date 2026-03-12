Schwacher Handel: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 1,48 Prozent auf 5 709,10 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,907 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,236 Prozent auf 5 781,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 794,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 705,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 783,60 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,996 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 6 011,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 720,71 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Wert von 5 359,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 2,41 Prozent nach. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 543,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3,04 Prozent auf 47,72 EUR), Deutsche Börse (+ 2,24 Prozent auf 241,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 551,00 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 168,36 EUR) und Eni (+ 1,29 Prozent auf 21,55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Bank (-7,00 Prozent auf 25,24 EUR), Infineon (-4,14 Prozent auf 39,83 EUR), Siemens (-3,37 Prozent auf 220,50 EUR), UniCredit (-3,22 Prozent auf 65,49 EUR) und Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 149,65 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 541 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,039 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 8,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at