Schwacher Handel: So steht der FTSE 100 am Dienstagmittag

Der FTSE 100 gibt derzeit nach.

Um 12:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,92 Prozent auf 10 268,38 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,972 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,014 Prozent fester bei 10 365,38 Punkten, nach 10 363,93 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 365,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10 242,32 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 10 436,29 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.02.2026, mit 10 309,22 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 596,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,19 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intertek (+ 7,24 Prozent auf 51,52 GBP), BT Group (+ 4,27 Prozent auf 2,26 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 14,41 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,31 Prozent auf 72,62 GBP) und WPP 2012 (+ 2,20 Prozent auf 2,71 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil HSBC (-5,33 Prozent auf 12,87 GBP), Weir Group (-3,62 Prozent auf 25,06 GBP), Entain (-3,14 Prozent auf 5,50 GBP), Legal General (-2,83 Prozent auf 2,48 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,79 Prozent auf 140,95 USD).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41 336 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,488 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at